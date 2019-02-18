Aydın filede kupa sınavında

AYDIN, ()
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a 3-0 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Axa Sigorta Kupa Voley 1. tur ilk maçında evinde Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Rövanş mücadelesi 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. İki müsabaka sonunda puan eşitliği yaşanması halinde tur atlayacak ekibi altın set sonucu belirleyecek. Rakibini elecek ekip çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek. Final maçları 22-24 Mart'ta İzmir'de oynanacak. Kupa şampiyonu önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.