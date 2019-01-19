Aydın filede Karayolları'na karşı

AYDIN, ()

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak hafta içinde evinde Çanakkale Belediyespor'a 3-2 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Karayolları ile kozlarını paylaşacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini yenerek, 23 Ocak Çarşamba günü CEV Challenge Kupası'nda Belçika'da Hermes Oostende ile oynayacağı rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor.