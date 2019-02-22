Aydın filede çıkış peşinde

AYDIN, ()
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-0 yenen Aydın temsilcisi seyircisi önünde de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya'da GEN-I Volley takımıyla oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral bulmak istiyor.