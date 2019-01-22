Aydın filede Belçika deplasmanında

AYDIN, () Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak.  Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak....

Aydın filede Belçika deplasmanında

AYDIN, ()

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak. 
Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. İlk kez çıktığı Avrupa arenasında rakibini ilk maçta seyircisi önünde 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, Belçika'dan da zaferle dönerek adını 8 takımlı 4'lü finaller turuna yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi durumunda Pölkky Kuusamo (Finlandiya) - AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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