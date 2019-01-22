Aydın filede Belçika deplasmanında

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak.

Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. İlk kez çıktığı Avrupa arenasında rakibini ilk maçta seyircisi önünde 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, Belçika'dan da zaferle dönerek adını 8 takımlı 4'lü finaller turuna yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi durumunda Pölkky Kuusamo (Finlandiya) - AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.