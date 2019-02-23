Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

AYDIN, ()

SALON: Mimar Sinan Aydın

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Erce (xx), Lopez (xx), Ceyda (xx), Sedef (xx), Ezgi (xx), Fulden (xx), Duygu (xx), Brayelin Martinez (xx)

HALKBANK: Simon (xx), Aslı (xx), Aysun (xx), Ada (xx), Eylül (xx), Aslıhan (xx), Ramos (xx), Reed (xx), Simeonova (xx)

SETLER: 25-20, 26-24, 25-19

SÜRE: 90 dakika (27, 34, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde sonuncu Halkbank'ı zorlanmadan yendi: 3-0.

Aydın BŞB ilk seti 25-20 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci set ise başa baş oynandı. Ev sahibi ekip ikinci seti de 26-24 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette daha rahat bir oyun çıkaran Ege ekibi 25-19'luk skorla salondan mutlu ayrılmasını bildi.