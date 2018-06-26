Avustralya - Peru: 0-2

KRASNODAR,()

STAT: Fisht Olimpiyat

HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin

AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk. 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill)

PERU: Gallese - Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero

GOLLER: Dk. 18 Carillo, Dk. 50 Guerrero (Peru)

SARI KARTLAR: Jedinak, Arzani, Rogici, Milligan (Avustralya) - Yotun, Hurtado (Peru)

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Peru'ya galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Carillo ve 50'nci dakikada Guerrero kaydetti. C Grubu'nda Fransa ve Danimarka bir üst tura çıkarken Peru ve Avustralya Dünya Kupasına veda etti.

18'inci dakikada Paolo Guerrero'nun asistinde Andre Carillo takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Peru'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

50'nci dakikada Peru farkı ikiye çıkardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Guerrero'nun sağ çarprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadeleyi Peru 2-0 kazandı.