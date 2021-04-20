Avrupa Süper Ligi Dağılıyor Mu?

Avrupa Süper Ligi, son zamanların en çok konuşulan tartışılan spor gündemlerinden biri oldu. Bu konuşmaların yerini ise dağılma haberleri aldı. Detaylar haberimizde

Avrupa Süper Ligi Dağılıyor Mu?

12 takımın kurucu üye olarak başladığı Avrupa Süper Ligi projesi  çok uzun süreceğe benzemiyor. Kurucu takımlardan  olan Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecini  resmen başlattı ve Manchester United Başkanı Ed Woodward ise  görevinden istifa etti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağı haberiyle  birlikte birçok tartışma gündeme gelmişti.  Şimdi bu tartışmaların, yerini dağılma haberlerine bıraktı. Bu akşam dağılmak için toplantı yapan 12 kulübün  kendi içerisinde büyük sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Görüşmelerde sıkıntı çıkartan o konular:

Manchester United

Manchester United'ın sahibi olarak  bilinen ABD'li Glazer ailesi, Süper lig projesinin gerçekleşmemesinin sonrasında  Manchester United’ı satmayı düşünüyor. Manchester United Yönetim kurulu başkanı Ed Woodward  görevinden istifa ettiğini duyurdu..

Juventus 

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Juventus'taki görevinden istifa edileceği konuşuluyor, İtalyan ekibten  ise bu sözleri doğrulayan herhangi bir net bilgi gelmedi. UEFA Başkanı Ceferin, "Agnelli bir yılan. Onun kadar rahat yalan söyleyen birisini görmedim"  açıklamasını yapmıştı.

Real Madrid

Florentino Perez'in  ise görevinden kendi isteği ile istifa etmesi için çok büyük bir baskı mevcut. Avrupa Süper Ligi'nin başkanı  Perez'in Real Madrid'den  bir an önce istifa etmesi isteniyor.

Chelsea

Dağılma haberini ise  coşku ile karşılayan  Chelsea taraftarları  bu haberden oldukça mutlu oldu. Kulübün sahibi Rus milyarder Abramovic'e de meydan okuyan Chelsea taraftarları  Abramovic’e karşı slogan  attı.  Chelsea taraftarları, "Deplasmanlar bizimdir" sloganı attı. Chelsea taraftarları, dağılma kararının  kendi baskıları ile alındığını ifade eden açıklamalar yaptı.

Barça ve Madrid

Barcelona Başkanı Laporta ise açıklamasında, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek açıklama yaptı. Atletico Madrid'in yönetiminin bir kısmının bu projeyi desteklemediği ifade edildi. Barcelona’nın ise, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya çekimser  yaklaştığı konuşuluyor.

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