Avrupa Süper Ligi Dağılıyor Mu?

12 takımın kurucu üye olarak başladığı Avrupa Süper Ligi projesi çok uzun süreceğe benzemiyor. Kurucu takımlardan olan Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecini resmen başlattı ve Manchester United Başkanı Ed Woodward ise görevinden istifa etti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağı haberiyle birlikte birçok tartışma gündeme gelmişti. Şimdi bu tartışmaların, yerini dağılma haberlerine bıraktı. Bu akşam dağılmak için toplantı yapan 12 kulübün kendi içerisinde büyük sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Görüşmelerde sıkıntı çıkartan o konular:

Manchester United

Manchester United'ın sahibi olarak bilinen ABD'li Glazer ailesi, Süper lig projesinin gerçekleşmemesinin sonrasında Manchester United’ı satmayı düşünüyor. Manchester United Yönetim kurulu başkanı Ed Woodward görevinden istifa ettiğini duyurdu..

Juventus

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Juventus'taki görevinden istifa edileceği konuşuluyor, İtalyan ekibten ise bu sözleri doğrulayan herhangi bir net bilgi gelmedi. UEFA Başkanı Ceferin, "Agnelli bir yılan. Onun kadar rahat yalan söyleyen birisini görmedim" açıklamasını yapmıştı.

Real Madrid

Florentino Perez'in ise görevinden kendi isteği ile istifa etmesi için çok büyük bir baskı mevcut. Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Perez'in Real Madrid'den bir an önce istifa etmesi isteniyor.

Chelsea

Dağılma haberini ise coşku ile karşılayan Chelsea taraftarları bu haberden oldukça mutlu oldu. Kulübün sahibi Rus milyarder Abramovic'e de meydan okuyan Chelsea taraftarları Abramovic’e karşı slogan attı. Chelsea taraftarları, "Deplasmanlar bizimdir" sloganı attı. Chelsea taraftarları, dağılma kararının kendi baskıları ile alındığını ifade eden açıklamalar yaptı.

Barça ve Madrid

Barcelona Başkanı Laporta ise açıklamasında, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek açıklama yaptı. Atletico Madrid'in yönetiminin bir kısmının bu projeyi desteklemediği ifade edildi. Barcelona’nın ise, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya çekimser yaklaştığı konuşuluyor.