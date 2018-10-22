Avrupa'nın en iyi golfçüleri Serik'te buluşacak

SERİK, () -



TURKISH Airlines Open Golf Turnuvası, 1-4 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesinde yapılacak.

Regnum Carya'da 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Turkish Airlines Open, bu yıl da golf tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek'te düzenlenecek turnuvaya Avrupa'nın en iyi 78 golfçüsü katılacak.

Turkish Airlines Open'ın 3'üncü kez ev sahipliğini üstlenecek Regnum Carya'daki turnuvada sporculara toplamda 7 milyon dolar ödül dağıtılacak. Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club'ta gerçekleşecek turnuvaya, geçen yılın şampiyonu, dünyanın 1 numaralı sporcusu Justin Rose'un yanı sıra pek çok ünlü golfçü de katılacak.

'TURNUVA, EŞSİZ BİR TANITIM FIRSATI'

Son 3 yıldır Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na başarıyla ev sahipliği yapan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Turkish Airlines Open ile birlikte dünya çapında tüm golf severlerin gözünü Antalya'ya çeviriyoruz. Geçen yıl turnuva süresince yapılan yayınlar tüm dünyada toplamda 500 milyon haneye ulaştı. Bu hem Türkiye hem Belek hem de Regnum Carya'nın dünyaya tanıtılması için eşsiz bir fırsat anlamına geliyor. Ülke ekonomisi ve turizm açısından böylesine büyük ve önemli bir organizasyona 3 yıldır ev sahipliği yapıyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

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