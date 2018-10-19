Avrupa müsabakasında hedef galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - AVRUPA Hentbol Federasyon Kupası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'un antrenörü Birol Ünsal, ilk maçta kaybettikleri İsveç temsilcisi Höörs'ü rövanşta 7 sayı farkla yenerek üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Kadın Hentbol Süper Ligi'nde başarılarıyla dikkati çeken Muratpaşa Belediyespor'un antrenörü Birol Ünsal ile sporcular Merve Durdu, Yasemin Şahin, Yağmur Toprak, Yeliz Özel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan antrenör Ünsal, pazar günü Avrupa Hentbol Federasyon Kupası 2'nci ön eleme turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Höörs ile oynayacaklarını dile getirdi. İlk maçta rakiplerine 31-25 yenildiklerini anlatan Ünsal, "Geçen yıl süper lig şampiyonluğu kazandık. Ligi 4'üncü kez şampiyon tamamladık. Şampiyonlar liginden elendik ve Avrupa Hentbol Federasyon Kupası'na katılmaya hak kazandık. İkinci tur ilk müsabakasında İsveç takımına kaybettik. Eleme usulü sistemde oynayacağımız ikinci maçı kazanmak istiyoruz. Üst tura yükselmek için evimizdeki maçı 7 sayı farkla kazanmak zorundayız. Muratpaşa Belediyespor olarak 44'üncü Avrupa maçımızı oynayacağız. Daha önce Avrupa Challenge Cup'ta da final oynadık" dedi.

Ligde ve Avrupa müsabakalarında genç kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Ünsal, takımda Antalya'nın alt yapısından yetişen oyuncuların çoğunluğuna dikkati çekti. Alt yapıdan yetişen gençlerin takımla Avrupa kupalarında mücadele etmesini hedeflediklerini kaydeden Ünsal, "Pazar günü rakibimizi yenerek üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçta taraftarımızın, Antalya'da yaşayanların desteğini bekliyoruz. Hedefimiz 3 yıl içerisinde Antalya'ya hentbolda Avrupa kupası getirmek" diye konuştu.

Sporculardan Yeliz, seyirci desteğine ihtiyaç duyduklarını ve İsveç takımını 7 sayıyla yenmeyi hedeflediklerini söyledi. Yasemin ise Antalya ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini, maçı taraftar desteğiyle kazanıp turu geçeceklerine inandığını belirtti.

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