Avrupa Ligi’ndeki Rakipler Belli Oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında biri olan UEFA Avrupa Ligi’nin 3.ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, ülkemizi temsil eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in rakipleri de belli oldu.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, İskoç ekibi Aberdeen ile İngiliz temsilcisi Burnley eşleşmesini galibi ile eşleşti.

Diğer temsilcimiz Beşiktaş 2. turdaki rakibi Faroe Adaları'nın B36 Torshavn kulübünü elemeyi başarırsa, 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Lask ile Norveç temsilcisi Lillestrom eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanş maçları ise 16 Ağustos’ta oynanacak.

9 Ağustos 2018

Başakşehir / Aberdeen v Burnley

B36 Torshavn v Beşiktaş / LASK v Lillestrom

16 Ağustos 2018

Aberdeen v Burnley / Başakşehir

LASK v Lillestrom / B36 Torshavn v Beşiktaş