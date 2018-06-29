Avrupa'da Rakipler Belli Oldu

ANTALYA, () - Türkiye'yi bu sezon hentbolun zirvesi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor'un ön elemede rakipleri belli oldu.Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig şampiyonu Muratpaşa Belediyespor'un Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme grup rakipleri belli oldu. 2'nci grupta yer alan Paşanın Melekleri, Hırvat ekibi HC Podravka Vegeta, Romen ekibi SCM Craiova ve Sırp Zork Jagodina'la mücadele edecek. Ön eleme maçları 7-9 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eleme grupları sonunda ilk iki takım grup maçlarına katılma hakkı elde edecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2018, 11:27