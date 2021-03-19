Avrupa'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki sürpriz sonucu, kadrosunda Ronaldo'yu bulunduran güçlü İtalyan ekibi Juventus'u eleyen Portekiz temsilcisi Porto elde etti. Geçmiş yıllarda turnuvada fırtınalar estiren 3 İspanyol takımı elendi. Barcelona, Fransız ekibi PSG karşısında tutunamadı. Alman ekibi Borussia Dortmund, Sevilla'ya diz çöktürdü ve İngiliz ekibi Chelsea de Atletico Madrid'i kolay geçti. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tek İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda alınan sonuçlar!

Juventus - Porto: 3-2 (1-2)

Borussia Dortmund - Sevilla 2-2 (3-2)

PSG - Barcelona: 1-1 (4-1)

Liverpool - Leipzig: 2-0 (2-0)

Real Madrid - Atalanta: 3-1 (1-0)

Manchester City - Mönchengladbach: 2-0 (2-0)

Bayern Münih - Lazio: 2-1 (4-1)

Chelsea - Atletico Madrid: 2-0 (1-0)

Şampiyonlar Ligi finali 27 Mayıs'ta İstanbul'da!

27 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finali yapılacak Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde İstanbul'daki finalin elçisi olan eski futbolcu Hamit Altıntop da yer aldı. Atatürk Olimiyat Stadı'nın da tüm Türkiye'nin de bu dev finale hazır olduğunu kaydeden Hamit Altıntop, bu konuyla ilgili UEFA ile yakın iletişim halinde olduklarını söyledi. İşte müsabakaların 6-7 Nisan ile 13-14 Nisan oynanacağı çeyrek final eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Öte yandan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final maçlarının 8 Nisan ile 15 Nisan'da yapılacağı kaydedildi. Yarı final karşılaşmalarının ise 29 Nisan ile 6 Mayıs'ta oynanacağı aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi Eşleşmeleri

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 16:45