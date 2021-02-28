Avni Yıldırım 3. rauntta mağlup oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen WBA (Dünya Boks Birliği) ve WBC (Dünya Boks Konseyi) Süper Orta Siklet Boks Şampiyonası'nda profesyonel Türk boksör Avni Yıldırım, WBA-WBC Süper Orta Siklet kemer sahibi olan rakibi Meksikalı Saul Alvarez karşısında müsabakayı kaybetti.

WBA (Dünya Boks Birliği) ve WBC (Dünya Boks Konseyi) Süper Orta Siklet Unvan karşılaşmasında bu kemerlerin sahipleri 29 yaşındaki Türk boksör Avni Yıldırım ile Canelo Saul Alvarez ringe çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nde yer alan Miami Hard Rock Stadı'nda düzenlenen karşılaşmanın kazanan tarafı, WBA-WBC Süper Orta Siklet Boks Şampiyonu Canelo Alvarez oldu. Türk boksör Avni Yıldırım, ilk 3 rauntta yorgun düşerek maçı bırakmak zorunda kaldı ve 4. raunda çıkamadı. 29 yaşındaki sporcu Avni Yıldırım 3. rauntta mağlup olmuş oldu.

Türk boksör Yıldırım, mağlup oldu ancak organizasyon çerçevesinde 1 milyon dolardan daha fazla bir gelir kazandı. Canelo Saul Alvarez de organizasyondan 35 milyon dolara yakın para kazanmış oldu.