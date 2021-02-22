Avcı, Trabzonspor ile yeniden doğdu!

Trabzonspor'un başına gelmesinin ardından aldığı başarılı skorlarla bordo mavilileri yeniden şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Abdullah Avcı, kendi kariyeri açısından da bir rekora imza attı. Trabzonspor'un başında çıktığı 17 Süper Lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deneyimli teknik adam bu maçlarda toplam 42 puan topladı. Abdullah Avcı 2016-17 sezonunda görev yaptığı Başakşehir'de ilk 17 maçında 39 puan toplamışken, Trabzonspor'un başında ilk 17 maçında 42 puan toplayarak rekorunu geliştirdi. Öte yandan daha önce sadece 6 maçlık kazanma serisi bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor ile son 7 lig maçını kazandı ve kendi kariyeri açısından da bir galibiyet serisi rekoru kırmış oldu.

Bordo mavililer şampiyonluk potasında

Sezn başında peş peşe aldığı kötü sonuçlarla ligde 17'inci sıraya kadar düşen Trabzonspor'da Abdullah Avcı adeta güneş gibi doğdu. Hemen hemen bütün Trabzonsporlular bu sezon için şampiyonluk ümidini kesmişken Avcı ile havaya giren bordo-mavililer puanını 48'e yükseltti ve şampiyonluk potasına girdi. Avcı öncesi defansta büyük problemler yaşayan ve neredeyse her maçta gol yiyen Trabzonspor'un defansı deneyimli teknik adamla birlikte sağlamlaştı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 17 maçın 9'unda kalesini gole kapattı. Tıpkı Alanyaspor gibi 25 maçta 24 gol yiyen Trabzonspor, 19 gol yiyen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen takımların arasına girdi.

Trabzonspor, kalesini gole kapattı

Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sadece 6 puanı bulunan Trabzonspor, büyük bir geri dönüşe imza attı. Devre arasınd Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunsu Mallı'yı kadrosuna katan Trabzonspor, orta saha ve gol yolları bakımından rahatladı. Yeni transfer Bakasetas, oynadığı ilk 3 maçta gol atarak bordo-mavililere 9 puan verdi. Takıma alışan Berat Özdemir ise orta sahadakş ekinliği sayesinde hem defansın hem de ileri uçta oynayan oyuncuların yükünü aldı. Maç eksiği bulunan Yunus Mallı ise takıma adapte olmak için çalışmalarına hız verdi. 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor'un önünde 54 puanlı Galatasaray, 51 puanlı Fenerbahçe ve 51 puanlı maç eksiği bulunan Beşiktaş bulunuyor. Bu hafta pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, 3 puana uzanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 16:35