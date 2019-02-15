Atletler, Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

İSTANBUL, () Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un...

Atletler, Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

İSTANBUL, ()

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek. 
24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7'nci kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde: 

KADINLAR:
Mizgin Ay                      
Burcu Erdemir              
Derya Yıldırım             
Berfe Sancak              
Semra Karaslan          
Rahime Tekin             
Burcu Subatan            
Emine Hatun Tuna     
Derya Kunur               
Kader Güvenç                    
Şevval Avaz               
Özge Soylu                
Ecem Çalagan           
Tuğba Aydın              
Beyza Tilki                
Tuğba Aydın             
Kadriye Aydın           
Merve Menekşe      
Buse Arıkazan          
Büşra Pekşirin          
Emel Dereli             
Aysel Yılmaz           
Derya Yıldırım          
Meryem Kemeç     
Yaren Açar              
Zeynep Kuran          
Zehra Börekçi         

ERKEKLER:
Sporcu                
Emre Zafer Barnes       
Kayhan Özer            
Yavuz Can                     
Akın Özyürek            
Salih Tekgöz            
M. Mustafa Helvacı        
Abdullah Özdemir        
Abdurrahman Gediklioğlu  
Hakan Çoban           
Süleyman Bekmezci       
Mikdat Sevler            
Batuhan Buğra Eruygun    
Furkan Aktaş            
Muammer Demir                 
Emre Dalkıran            
Can Özüpek         
Necati Er                   
Alperen Acet            
Enes Talha Şenses        
Ersu Saşma         
İlkay Aydemir          
Osmancan Özdeveci    
Murat Gündüz            
Oğuz Akgül            
Berke Akçam            
Oğuzhan Kaya           
Kübilay Ençü            

(FOTOĞRAFLI)

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