Atletler, Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

İSTANBUL, ()

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.

24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7'nci kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:

KADINLAR:

Mizgin Ay

Burcu Erdemir

Derya Yıldırım

Berfe Sancak

Semra Karaslan

Rahime Tekin

Burcu Subatan

Emine Hatun Tuna

Derya Kunur

Kader Güvenç

Şevval Avaz

Özge Soylu

Ecem Çalagan

Tuğba Aydın

Beyza Tilki

Tuğba Aydın

Kadriye Aydın

Merve Menekşe

Buse Arıkazan

Büşra Pekşirin

Emel Dereli

Aysel Yılmaz

Derya Yıldırım

Meryem Kemeç

Yaren Açar

Zeynep Kuran

Zehra Börekçi

ERKEKLER:

Sporcu

Emre Zafer Barnes

Kayhan Özer

Yavuz Can

Akın Özyürek

Salih Tekgöz

M. Mustafa Helvacı

Abdullah Özdemir

Abdurrahman Gediklioğlu

Hakan Çoban

Süleyman Bekmezci

Mikdat Sevler

Batuhan Buğra Eruygun

Furkan Aktaş

Muammer Demir

Emre Dalkıran

Can Özüpek

Necati Er

Alperen Acet

Enes Talha Şenses

Ersu Saşma

İlkay Aydemir

Osmancan Özdeveci

Murat Gündüz

Oğuz Akgül

Berke Akçam

Oğuzhan Kaya

Kübilay Ençü

(FOTOĞRAFLI)