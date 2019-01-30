Atletizm takımından Başkan Aktaş’a ziyaret

Gürkan DURAL/BURSA,()

Denizli’de yapılan Türkiye Kulüplerarası Pist Finali’nde üçüncü olan Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, elde ettikleri başarıyı Başkan Aktaş’la paylaştı.

Üçüncülük kupasının da takdim edildiği ziyaret, Heykel’deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyespor Atletizm Branş Sorumlusu Gökhan Dinçer, Atletizm Baş Antrenörü İshak Kaya, yardımcı antrenörler ve 16-14 yaş altı atletizm takımı oyuncuları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la yapılan görüşmeye katıldı. Başkan Aktaş, üçüncülük başarısı nedeniyle sporcuları tebrik etti. Gençlerin spora devam etmesini ve bu yönde şampiyonluklar kazanmasını hedef olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bizim isteğimiz de bu. Atletizmin diğer spor dallarına nazaran farklı boyutu var. Her spor dalının temeli. İşin başlangıcıdır” dedi.

Büyükşehir Belediyespor olarak uluslararası hedeflere odaklandıklarını, bu yönde gerekli yatırımları peyderpey gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Faaliyet gösterdiğimiz spor dallarını Bursa’nın hissetmesi lazım. Bu şehirden ‘kitleleri peşinden sürükleyecek’ güçlü bir alt yapı çıkması lazım. Tebrik ediyor, kutluyorum hepinizi. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

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