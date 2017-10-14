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Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler belli oldu !

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray , Torku Konyaspor'a konuk oluyor.Galatasaray Konyaspor karşısına 11 yabancıyla çıkarak Süper Lig'in tarihine geçti.İşte merakla beklenen maçın kadroları...

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:34
Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler belli oldu !

Süper Lig'in 8.Haftasında Torku Konyaspor ile Galatasaray Konya'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Lider Galatasaray , Konnya'da Atiker Konyaspor'a konuk olucak.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşma da hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.Karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana, Manyama

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

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