Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler belli oldu !

Süper Lig'in 8.Haftasında Torku Konyaspor ile Galatasaray Konya'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Lider Galatasaray , Konnya'da Atiker Konyaspor'a konuk olucak.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşma da hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.Karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana, Manyama

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor