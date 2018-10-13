Atiker Konyaspor'dan indirim kampanyasına destek

Tolga YANIK/KONYA, ()- Atiker Konyaspor yönetim kurulu, enflasyonla topyekün mücadele programına destek olma kararı aldı.

Konu ile ilgili klüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce açıklanan enflasyonla mücadele programı kapsamında ülke genelinde 'indirim kampanyası' başlatılmıştır. Bu çerçevede listede eğlence ve kültür bölümünde yer alan spor müsabakalarına giriş ücreti ve spor faaliyetleri için yapılan ödemeler kalemlerine binaen indirim kararı almış bulunmaktayız. Yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile kabul ettiği karar gereği, ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde Atiker Konyaspor kulübü olarak bu kampanyaya tam destek vererek sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore mağazalarımızdaki bütün ürünlerimizde %10 indirime gidilecektir. İlgili mercilere resmi başvuruların yapılmasının hemen akabinde almış olduğumuz bu karar yürürlüğe girecektir" denildi.

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