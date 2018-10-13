Atiker Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, ()-

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'İn 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenmana Milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Petar Filipovic takımla birlikte çalıştı. Koşu ve topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular topla oyun ve tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

FOTOĞRAFLI