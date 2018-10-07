Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Tolga YANIK / KONYA () - Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.

Atiker Konyaspor ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig tarihinde 35'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 maçta siyah beyazlılar 19 kez rakibini yenmeyi başardı. Yeşil beyazlılar rakibi sadece 4 maçta mağlup ederken, iki takım arasında oynanan 11 maç ise berabere tamamlandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta siyah beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederken, Konya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı. Siyah beyazlılar bu maça kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplarken, yeşil beyazlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda oynadıkları Malmö maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Malmö karşısında ilk 11'de forma giyen Necip Uysal, Gökhan Töre ve Lens, Atiker Konyaspor'a karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine Atiba, Babel ve Quaresma ilk 11'de sahaya çıktı.

ATİKER KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Selim Ay, Jevtovic ve Fofana, Beşiktaş karşısında forma giymezken, bu oyuncuların yerine Diagne, Volkan Fındıklı ve Hurtado ilk 11'de sahaya çıktı.

ATİKER KONYASPOR'DA 4 EKSİK

Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan kaptan Ali Turan, Petar Filipovic, Marko Jevtovic ile Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Adis Jahovic, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ'TA ADRIANO YOK

Beşiktaş'da sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Adriano, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Atiker Konyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş ve Atiker Konyaspor taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.

ŞEHİTLER İÇİN ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesi geçtiğimiz günlerde Batman'da PKK terör örgütünün yola döşediği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde taraftarlar tarafından dev Türk bayrakları açılırken, taraftarlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yaptı.