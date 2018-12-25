ATİK'te yılın son turnuvası

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK) tarafından düzenlenen yılın son müsabakasında Çift Kadınlar Tenis Turnuvası'nı Hatice Yaveri ile Sıdıka Öksüz kazandı.

ATİK tarafından düzenlenen Çift Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, 2018 yılının son müsabakası yapıldı. Kulüp üyeleri, çalışanlar ve misafir oyuncularının katılımıyla 20 sporcunun yer aldığı turnuva, bir gün sürdü. Üyelerin yeni yıla sayılı gün kala yaptığı turnuvada, Ülkü Köse- Nilgün Zor ile Hatice Yaveri- Sıdıka Öksüz finale yükseldi. Turnuvayı Hatice Yaveri- Sıdıka Öksüz ikilisi kazandı.

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