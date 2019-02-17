ATİK'te Ata Küner ITF Juniour Cup heyecanı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da üçüncüsü düzenlenen Ata Küner ITF Juniour Cup, 17-24 Şubat'ta Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulubü'nde başladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ATİK'te düzenlenen Ata Küner ITF Junior Cup başladı. 50 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Ata Küner ITF JuniorCup, 24 Şubat'a kadar devam edecek.

ATİK Genel Sekreteri Can Uyar, turnuvaya geçen sene 30 ülkeden 200'e yakın sporcu katıldığını, bu yıl ise 50 ülkeden 250 sporcunun mücadele edeceğini söyledi. Uyar, “50 ülkeden dünyada puan sıralamasında ilk 100'de olan 12-18 yaş arası sporcular katılıyor. Ata Küner ismiyle anılan turnuvamızda gün boyu nefes kesen maçlar olacak. Turnuva, 24 Şubat Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle son bulacak. Üyelerimizi ve tenis severleri ATİK'e bekliyoruz" dedi.

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