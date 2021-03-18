Atiba, Fenerbahçe'ye bileniyor: Baskı kuracağız!

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kırılma maçında bir maç eksiği olmasına rağmen 63 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, son zamanlarda önemli puan kayıpları yaşayan 58 puanlı Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışının dışına itmek isteyen Beşiktaş, bu maçta da galip gelerek üst üste kazandığı maç sayısını 6'ya çıkarmak istiyor. Ligde oynadığı son maçta kendi evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ise hem Beşiktaş'a çelme takmak hem de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı yara almadan atlatmak istiyor.

"Fenerbahçe'yi baskı altına alabiliriz"

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak kritik Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Belşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, uzun zamandır bu maçı beklediklerin bildirdi. Başakşehir ile üst üste iki zorlu maç oynadıklarını hatırlatan Hutchinson, özgüvenlerinin son derece yüksek olduğunu ve Fenerbahçe'yi baskı altına alabileceklerini kaydetti. Maçta galip gelmeleri halinde nasıl bir avantaj yakalayacaklarının farkında olduklarına değinen Atiba, her maça tek tek baktıklarını ve ligin sonuna adı adım yaklaştıklarını belirtti.

"Trabzonspor'a kaybettikten sonra kendimize geldik"

Kendisini son zamanlarda üzen maçın 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı olduğuna değinen Atiba, ligde bu mağlubiyetten sonra oynadıkları 7 maçın 6'sını kazandıklarını kaydetti. Sezonun sona ermesine neredeyse 2 aylık bir sürenin kaldığını ve artık her puanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Atiba, şu an sadece şampiyonluğa odaklandığını söyledi.

Atiba, sezon sonu sona erecek sözleşmesini şimdi düşünemeyeceğini belirtti. Futboldan emekli olduktan sonra Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev almak istediğini aktaran Atiba, öncelikle bu yıl şampiyon olarak üçüncü çocuğuna şampiyonluk hediyesi vermek istediğini kaydetti.