Ahmet ACAR/KAŞ,() - ANTALYA'nın KAŞ ve Demre ilçelerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi.

Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaş Atatürk Koşusu, Kınık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Koşuya 17'si kız olmak üzere 23 okuldan toplam 378 sporcu katıldı. Küçük kızlar 1000 metrede takım birinciliğini Kınık Ortaokulu, 1200 metre küçük erkeklerde Kalkan Ortaokulu, 1500 metre yıldız kızlar ve 2000 metre yıldız erkeklerde takım birinciliğini Kasaba Şehit Yusuf Polat Ortaokulu, 2000 metre genç kızlarda takım birinciliğini Kalkan Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3000 metre genç erkekler takım birinciliğini de Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi kazandı.

Küçük erkeklerde Kınık Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Kırkoca, yıldız kızlarda Kalkan Ortaokulu'ndan Asya Budak, yıldız erkeklerde Kasaba Şehit Yusuf Polat Ortaokulu'ndan Arif Kanatoğlu, genç erkeklerde Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Mustafa Öksüz ve genç kızlarda aynı okuldan Hazal Sarıca birinci oldu. 4 bin metre halk koşusunda 1923 Kaşspor adına yarışan Akif Hopa birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ve takımlara kupa ve madalyalarını Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Osman Murat Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Kınık Jandarma Karakol Komutanı Selim Narin, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verdi.

DEMRE 177 ÖĞRENCİ KATILDI

Demre'deki Atatürk Koşusu ise Taşdibi ve Kömürlük plajlarında düzenlendi. Toplam 177 öğrencinin katıldığı koşu, öğrenciler soğuk havaya rağmen dereceye girmek için mücadele etti. Yarış sonunda küçük kızlar 1500 metrede Yunus Emre Ortaokulu'ndan Naz Yılmaz, 2000 metre küçük erkeklerde Karabucak Ortaokulu'ndan Kağan İkiz birinci oldu. 2000 metre yıldız kızlarda Köşkerler Ortaokulu'ndan Gülsüm Özen, 3000 metre yıldız erkeklerde Atatürk Ortaokulu'ndan Emirhan Serter, 3000 metre genç kızlarda Atatürk Ortaokulu'ndan Sümeyya İlayda Kaya, 4000 metre genç erkeklerde Demre Anadolu Lisesi'nden Yusuf Yavaşer birinci oldu.

Dereye girenlere madalyalarını Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mesut Dikili ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Toprakçı verdi.

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