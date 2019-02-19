Ata Küner ITF Junior Cup, ana tablo müsabakalarıyla devam ediyor

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ULUSLARARASI Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ATİK'te düzenlenen Ata Küner ITF Junior Cup, ana tablo müsabakaları ile devam ediyor. Turnuva, 24 Şubat'ta final müsabakalarıyla sona erecek.

Turnuva direktörü Merve Gültekinler Sadi, geçen yıl 30 ülkeden 200'e yakın sporcunun katıldığını, bu yıl Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaslarından, puan sıralamasında dünyada ilk 100'de olan 12-18 yaş arası 220 sporcunun Ata Küner ITF Junior Cup'da mücadele ettiğini belirtti. Sadi, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz turnuvamıza, farkı kıtalardan toplam 220 sporcu katıldı. Türk sporcularımız da mücadele ediyor. 17-18 Şubat'ta eleme grubu maçlarıyla başladık. 19 Şubat itibariyle de ana tablo maçlarına geçtik. Ana tabloda kızlar ve erkeklerde 64'er sporcudan 128 sporcu yarışıyor. Elemede de aynı şekilde 128 sporcu yarıştı. Elemeden çıkan 16 sporcu ana tabloya geçti. Turnuvamız, 24 Şubat Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle son bulacak" açıklamasında bulundu.

Bu turnuvayı ATİK kurucusu Ata Küner'e adadıklarını belirten Merve Gültekinler Sadi, "Küner Ailesi, turnuvaya çok destek oluyor. Sporculara, turnuva kupası dışında da ekstra birçok ödül veriliyor. Her yıl daha da artarak yabancı sporcunun turnuvamıza katılması için çabalıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI