Aslan'ın yeni Bruma'sı Bernard olacak...

Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise Bernard olduğu öğrenildi..Bernard'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum transferde G.Saray için avantaj olarak gösteriliyor.

G.Saraylı yöneticilerin Bernard için Ukrayna kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü...

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcuların çok olması ve Taffarel'in de yeniden takımda göreve getirilmesi transferi için büyük etken olarak görülüyor.

Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında..