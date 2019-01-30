ASAT'ın genç basketbolcuları şampiyon

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcuları 2018-2019 sezonunda iki şampiyonluk ve bir üçüncülük elde etti.

Lara, Kepez, Konyaaltı, Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde spor okulları ile faaliyetini sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç basketbolcuları başarıdan başarıya koşuyor. ASAT Spor Kız Basketbol Takımı Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde U16 Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

U14 Küçük Kızlar kategorisinde ise 2005'li ve 2006'lı kız takımları hem şampiyonluk hem de üçüncülük derecesi elde etti. Bu başarıları ile ASAT Spor Kız Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun belirlediği tarihlerde Anadolu Kupası ve Türkiye Şampiyonalarında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon basketbolcular, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e destekleri için teşekkür etti.

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