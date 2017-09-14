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Asamoah'tan flaş Galatasaray sözleri !

Galatasaray'ın transfer dönemi boyunca kadrosuna katmak istediği fakat kulübü Juventus ile anlaşamadığı Kwadwo Asamoah'tan beklenen açıklama geldi.Kwadwo Asamoah devre arası 'Aslan' oluyor ...

14 Eylül 2017 Perşembe 13:07
Asamoah'tan flaş Galatasaray sözleri !

Galatasaray, yaz transfer döneminde Juventus'ta forma giyen 28 yaşındaki sol bek için iyice sınırları zorlamıştı.

Oyuncu ile anlaşan Sarı-Kırmızılı ekip, Juventus'tan şartlı söz almıştı. Asamoah'ı göndermek istemeyen Juventus, 'eğer yerine oyuncu alırsak göndeririz' açıklaması yapmıştı.

Sonunda Asamoah sessizliğini bozdu ve gönüllere su serpen bir transfer açıklaması yaptı. Ganalı oyuncu devre arası için Galatasaray'a söz verdi.

Takvim'in haberine göre, Ganalı yıldızın sportif direktör Cenk Ergün'le sürekli temasta olduğu ve yapılan son görüşmede, "Merak etmeyin. Size verdiğim sözü tutacağım" dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın Ocak ayında Asamoah transferini yeniden değerlendireceği ve olumsuz bir durum halinde sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna bedelsiz olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.

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