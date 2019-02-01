Arkasspor'un hedefi 5'te 5 yapmak

İZMİR, () EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. CEV Şampiyonlar...

Arkasspor'un hedefi 5'te 5 yapmak

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Arkasspor, ligde Fenerbahçe'yi yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor ise 15.00'te lider Halkbank'a konuk olacak.


 

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