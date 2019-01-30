Arkasspor'un Avrupa'da tadı yok

İZMİR, ()

2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Arkasspor, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremeyerek son sıradan kurtulamadı. E Grubu'nda son olarak evinde Rusya'dan Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, oynadığı 4 maçta yalnızca 1 set alabildi. Grupta Fransa'dan Tours VB'ye evinde, Moskova'ya ise deplasmanda ve seyircisi önünde 3-0'lık skorlarla yenilen Arkasspor, sadece iç sahada İtalyan ekibi Perugia karşısında 3-1 kaybederek 1 set kazandı. Gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybeden İzmir temsilcisi son 2 sınavında Tours VB (D) ve Perugia (D) karşısında prestij mücadelesi verecek.