Arkasspor Tokat'ta başlıyor

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde ilk yarıyı 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda 8. basamaktaki Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İkinci yarının daha çetin maçlara sahne olacağını söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligin ilk yarısında takımlar birbirini tanıyıp potansiyellerini gördüler. Şimdi sıralamayı etkileyecek çok önemli maçlara çıkacağız. Tokat Belediye Plevne ligin dişli takımları arasında yer alıyor ve kendi seyircisi önünde iyi sonuçlara imza atıyorlar. Bu zorlu deplasmanı kazanarak, ikinci yarıya da yüksek moralle başlamak istiyoruz" dedi.