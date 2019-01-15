Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Goran Grandinski (Sırbistan) (xxx), Tibor Halasz (Macaristan) (xxx)

ARKASSPOR: Taht (xxx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Matic (x), Radke (xx), Burak (x), Bravo (x), Hasan (x)

SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: Hoag (xxx), Podrascanin (xxx), Atanasijevic (xxx), Leon (xxx), Ricci (xxx), De Cecco (xxx), Colaci (xxx), Seif (xx), Della Lunga (xx)

SETLER: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25

SÜRE: 100 dakika (19, 24, 26, 31)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor 3'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya'dan Sir Colussi Sicoma Perugia'ya 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını büyük ölçüde kaybetti. Avrupa kupalarında 100'üncü maçına çıkan İzmir ekibi, grupta 3'üncü mağlubiyetini alarak sıfır puanla son sırada kalırken, 3'te 3 yapan İtalya temsilcisi 9 puanla liderlik koltuğunu korudu.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini İtalya ekibi rahat bir oyunla 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde Arkasspor üst üste yaptığı hatalar nedeniyle seti 25-19 kaybederek 2-0 geriye düştü. Arkasspor geriden geldiği üçüncü sette Robert Taht'ın son bölümdeki muhteşem oyunuyla seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 2-1'e getirdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü setin sonunda az hata yapan Perugia seti 25-23, maçı ise 3-1 kazandı.

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