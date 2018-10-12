Arkasspor sezona hazır

İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında pazar günü Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak Arkasspor, zorlu maratona hazır.

Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, son olarak şampiyon oldukları 4'üncü TSYD İzmir Turnuvası'nda son durumlarını görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Tüm takımlara sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyorum. Son iki sezonda Play-Off finali oynadık. Yeni takviyelerle güçlenen kadromuzla yine finale kadar yürümek ve sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Afyon'dan da galibiyetle dönerek sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.