Arkasspor moral arıyor

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkasspor yarın evinde İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde 2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Fransa'da Tours VB'ye 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi, ligde ve Avrupa'da üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından İnegöl Belediyespor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Jeopar Kula Belediyespor ise deplasmanda 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar, evindeki son 6 maçı kazandı.