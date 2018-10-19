Arkasspor galibiyet istiyor

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Arkasspor, yarın evindeki ilk maçında Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftarlarının önündeki ilk lig maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Tokat Belediye Plevne’nin ilk hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediye’ye 3-2 yenilmiş olması dikkate alınması gereken bir rakip olduğunu gösteriyor. Lig öncesi hazırlık maçları ve ilk hafta Afyon ekibi karşısında sergilediğimiz mücadelemizi sürdürüp salondan galibiyetle ayrılmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.