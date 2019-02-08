Arkasspor, Galatasaray deplasmanında

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek galibiyet serisini 5 haftaya çıkaran 3. sıradaki Arkasspor, yarın deplasmanda bir basamak altında yer alan Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Kompleksi’nde saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor HD naklen yayınlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmeye çalışacaklarını söyleyerek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Yüksek formumuz ve oyuncularımızın kazanma arzusu bizi sonuca ulaştıracak önemli faktörler arasında yer alıyor. Seriyi devam ettirmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

Son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor ise Bursa'da 15.00'te zirve takipçisi Maliye Piyango'yu konuk edecek.