Arkasspor'da seri bitti

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Arkasspor'un 5 haftalık galibiyet serisi sona erdi. İkinci yarıda sırasıyla İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0, Tokat Belediye Plevne'yi (D) 3-1, Arvahi Belediyespor'u 3-0, Ziraat Bankası'nı (D) 3-1 ve Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 14 puan toplayan mavi-beyazlılar, Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönerek 3. sıradaki yerini korudu.

İzmir temsilcisi salı günü CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Fransa'da Tours VB ile karşılaşacak. Grupta son sırada yer alan Arkasspor'un Avrupa'da iddiası bulunmuyor.