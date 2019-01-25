Arkasspor, Başkent deplasmanında

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanarak zirve yarışına tutunan 2'nci sıradaki Arkasspor, yarın deplasmanda 6'ncı basamakta yer alan Ziraat Bankası ile kozlarını paylaşacak.

Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Takımın performansının her geçen gün arttığını dile getiren basın sözcüsü Uğur Özden, "Art arda aldığımız galibiyetlerle zirveye çok yaklaştık. Ziraat Bankası oyun kalitesi bakımından ciddi bir rakip. Ankara'dan galibiyetle dönüp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Jeopark Kula Belediyespor ise saat 17.00'de deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'la karşılaşacak.