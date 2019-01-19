Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0

İZMİR, ()
SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)
ARKASSPOR: Radke (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Taht xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xxx), Hasan (xx), Burak Çevik (xxx), Muhammet Kaya (xx)
ARHAVİ BELEDİYESPOR: Mustafa (x), Roman (xx), Ian (xx), Murat Karakaya (x), Fatih (x), Murat Palavar (xx), Mehmet (x), Erkan (x), Kaan (x), Alper (x), Caner (x), Orçun (x), Eren (x)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-10
SÜRE: 76 Dakika (28, 26, 22)
Voleybol Efeler Ligi'ndeki 14'üncü hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de ağırladığı Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-20, 25-20 ve 25-10'lik skorlarla bitti.
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