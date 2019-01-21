Arkasspor 3'te 3 peşinde

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde üst üste Tokat Belediye Plevne (D) ve Arhavi Belediyespor'u mağlup ederek 2. sıraya tırmanan Arkasspor, yarın evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 12. hafta erteleme maçı saat 18.00'de başlayacak. Zirveye adım adım yaklaştıklarını ve yükselişlerini Afyon ekibini yenerek sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligdeki güzel oyunumuzu Afyon karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Her maç bizim için çok değerli. Taraftarımızı da desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.