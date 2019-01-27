Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Banvit: 71-100

İSTANBUL ()
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Halit Can Cihan
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 20, Eldridge 3, Tiby 8, Gibson 11, Williams 16, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 6, Deniz Kılıçlı
BANVİT: Rıdvan Öncel 6, Neal 19, Shelton 27, Moore 14, Morgan 12, Perez 8, Metehan Akyel, Ragıp Berke Atar 2, İsmail Cem Ulusoy 9, Tolga Geçim 3
1'İNCİ PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-77
5 FAUL: 33.56 Gibson (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol) - 31.55 Ragıp Berke Atar (Banvit)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Banvit, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 100-71 mağlup etti.