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Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması Geliyor mu ?

Galatasaray'ın Arda'yı 2 yıllığına kiraladığını yansıtan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Arda Turan'ın Barcelona'da kalacağını açıkladı.

08 Eylül 2017 Cuma 14:37
Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması Geliyor mu ?

Bip Spor'un haberine göre Arda Turan Galatasaray'a dönmeyecek. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un son günlerde çıkan haberlerin İspanya kaynaklı ve gerçek dışı olduğunu belirttiği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 08.09.2017 17:36
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