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Arda Turan transferi için sponsor bulundu !

Son zamanlarda Barcelona'da pek fazla forma şansı bulamayan Arda Turan için İspanyollar artık tek çıkış yolunun Galatasaray'a transfer olması olarak görüyor.Galatasaray Yönetimi ise bu durumu lehine çevirip bu transferi bitirmek istiyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:40
Arda Turan transferi için sponsor bulundu !

Galatasaray Yönetimi'nin  Arda Turan transferi için  Barcelona yetkilileriyle görüştüğü ve futbolcunun bonservi çok pahalı gelmesinin ardından kiralama yöntemine başvurduğu öğrenilmişti.Bu görüşmelerin ardından Arda Turan'ın 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı iddia edilmişti.

Arda Turan'ın her açıklamasında Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam söylemleri de Galatasaray Yönetimi'nin elini güçlendiriyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , Arda Turan transferi için kaynak arayışlarında mutlu sona ulaştığı öğrenildi.NEF İnşaat'ın İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Bebek'te bir balıkçıda bir araya gelen Özbek,Arda Turan transferi için sponsor desteği istedi. Başkan Özbek bu  transfer için sponsorluk anlaşmasına vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'da Arda Turan gibi bir futbolcuyu takımında görmek istediğini yöneticilere iletmişti.

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