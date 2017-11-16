Arda Turan transferi için sponsor bulundu !

Galatasaray Yönetimi'nin Arda Turan transferi için Barcelona yetkilileriyle görüştüğü ve futbolcunun bonservi çok pahalı gelmesinin ardından kiralama yöntemine başvurduğu öğrenilmişti.Bu görüşmelerin ardından Arda Turan'ın 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı iddia edilmişti.

Arda Turan'ın her açıklamasında Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam söylemleri de Galatasaray Yönetimi'nin elini güçlendiriyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , Arda Turan transferi için kaynak arayışlarında mutlu sona ulaştığı öğrenildi.NEF İnşaat'ın İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Bebek'te bir balıkçıda bir araya gelen Özbek,Arda Turan transferi için sponsor desteği istedi. Başkan Özbek bu transfer için sponsorluk anlaşmasına vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'da Arda Turan gibi bir futbolcuyu takımında görmek istediğini yöneticilere iletmişti.