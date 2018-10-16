Arda Turan olay günü sonrası dahil her antrenmana katıldı

İstanbul ()

Şarkıcı Berkay ile bir eğlence mekanında kavga eden, daha sonra Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye silahla giden Arda Turan'a Medipol Başakşehir tarafından 2 milyon 500 bin TL para cezası verildi.

Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen ceza sonrası NTV canlı yayınına bağlanarak Arda Turan'ın sabah saatlerinde dışarıda olmasının bile ceza gerektiren bir hareket olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun tek maddeli, Arda Turan meselesini görüşmek için toplandığını belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulundaki değerlendirmemizde milli ara nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında Arda Turan'ın işlediği iddia edilen fiili görüştük. Medipol Başakşehir Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile bağdaşmadığını belirterek kendi disiplin talimatımız gereği 2 milyon 500 bin TL para ceza kesilmesini kararlaştırdık. Arda Turan bizim sözleşmeli oyuncumuz. Profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. TFF'den de ceza almadığına göre oyuncumuz idmanlara çıkmaya ve maçlarda oynamaya devam edecek. Yargı süreci ise zaman alan bir süreç. Gelişmeler neyi gösterir bilemeyiz. Şimdiden Arda Turan için sabah saatlerine kadar dışarıda olması bile disiplin talimatına göre cezadır. Adli karar ne olur, nasıl gelişir onu zaman içinde değerlendireceğiz."

ARDA TURAN ANTRENMANDA

Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in antrenmanına katıldı. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcu Arda Turan da yer aldı.

OLAY GÜNÜ SONRASI DAHİL HER ANTRENMANA KATILDI, HAFTA SONU HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Öte yandan yaşanan olay günü sonrası dahil Arda'nın her antrenmana katıldığı öğrenildi. Arda'nın 13 Ekim Cumartesi U-21 takımı ile oynanan antrenman maçında 11'de sahaya çıktığı ve ilk yarı boyunca forma giydiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arda Turan'ın ve Göksel Gümüşdağ'ın arşiv görüntüsü