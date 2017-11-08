Arda Turan ,Ocak'ta Galatasaray'a geliyor !

Galatasaray Yönetimi , Arda Turan transferi için Barcelona yetkilileriyle görüştü.İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Arda Turan'ın 1,5 yıllık kiralanacağı öğrenildi.Galatasaray'lı taraftarların takımda en çok görmek istediği isimlerin başında gelen Arda Turan'ın ise Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.Arda Turan bilindiği üzere her açıklamasında Türkiye'de Galatasaray'dan başka kulüpte oynamayacağını söylüyor.

30 yaşındaki milli yıldızın artık yuvaya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.Arda Turan'ın Barselona ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.