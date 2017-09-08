Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması Geliyor mu ?

Bip Spor'un haberine göre Arda Turan Galatasaray'a dönmeyecek. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un son günlerde çıkan haberlerin İspanya kaynaklı ve gerçek dışı olduğunu belirttiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.09.2017 14:41
Galatasaray'ın Arda'yı 2 yıllığına kiraladığını yansıtan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Arda Turan'ın Barcelona'da kalacağını açıkladı.
Bip Spor'un haberine göre Arda Turan Galatasaray'a dönmeyecek. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un son günlerde çıkan haberlerin İspanya kaynaklı ve gerçek dışı olduğunu belirttiği öğrenildi.