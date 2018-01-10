Arda Turan'ın menajeri transferi açıkladı...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.Arda Turan yeniden Süper Lig'e dönüyor .

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarının ardından bir açıklamada Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan geldi.

Son sözün Barcelona kulübüne ait olduğunu söyleyen Ahmet Bulut ,İspanyol kulübünün de transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılmasını beklediklerini açıkladı.