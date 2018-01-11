Arda Turan'ın Ali Sami Yen paylaşımı sosyal medyayı salladı !

Adı son günlerde Süper Lig ekiplerinden M.Başakşehir ile anılan Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı geldi.Arda Turan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Ali Sami Yen paylaşımı büyük yankı getirdi.

Galatasaray forması altında Ali Sami Yen Stadı'nda futbol oynama şansını yakalamış isimlerden biri olan Arda Turan, o günleri unutmadığını bir kez daha gösterdi.

Arda Turan sosyal medya hesabından Ali Sami Yen stadını paylaşarak şu notları düştü ;"Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."

ARDA TURAN'IN ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI