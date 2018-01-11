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Arda Turan'ın Ali Sami Yen paylaşımı sosyal medyayı salladı !

Arda Turan'ın Galatasaray'ın 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım adeta sosyal medyayı salladı.İşte Arda Turan'ın Ali Sami Yen paylaşımı ...

11 Ocak 2018 Perşembe 15:27
Arda Turan'ın Ali Sami Yen paylaşımı sosyal medyayı salladı !

Adı son günlerde Süper Lig ekiplerinden M.Başakşehir ile anılan Arda Turan'dan  Ali Sami Yen paylaşımı geldi.Arda Turan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı  Ali Sami Yen paylaşımı büyük yankı getirdi.

Galatasaray forması altında Ali Sami Yen Stadı'nda futbol oynama şansını yakalamış isimlerden biri olan Arda Turan, o günleri unutmadığını bir kez daha gösterdi.

Arda Turan sosyal medya hesabından Ali Sami Yen stadını paylaşarak şu notları düştü ;"Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."

ARDA TURAN'IN ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI

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