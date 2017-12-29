Arda Turan'dan Galatasaray sözleri

Gündemden hiç düşmeyen Arda Turan , Galasaray'dan ayrıldığı dönemde " Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim." demişti. Arda Turan, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan ;"Ben G.Saray'ın şu an bir futbolcusu değilim ama her zaman taraftarıyım. O kulübe ve renklere gönülden bağlıyım. Bu yüzden Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımda oynamam mümkün değil. Çıkan iddialara inanmayın" diye konuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.