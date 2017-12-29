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Arda Turan'dan Galatasaray sözleri

Transfer döneminin girmesiyle adı sıkça Beşiktaş ile anılan Arda Turan hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.Arda Turan'ın başta Beşiktaş olmak üzere Trabzon ve Başakşehir'in transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

29 Aralık 2017 Cuma 11:23
Arda Turan'dan Galatasaray sözleri

Gündemden hiç düşmeyen Arda Turan , Galasaray'dan ayrıldığı dönemde " Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim." demişti. Arda Turan, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu.  

Hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan ;"Ben G.Saray'ın şu an bir futbolcusu değilim ama her zaman taraftarıyım. O kulübe ve renklere gönülden bağlıyım. Bu yüzden Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımda oynamam mümkün değil. Çıkan iddialara inanmayın"  diye konuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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