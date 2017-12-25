Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Türkiye'ye geri gelerek Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyordu.Dün akşam paylaşılan fotoğraflardan sonra bu iddialar kuvvetlenmeye başladı.

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Transferde ilk bombayı patlatarak Vida'yı transfer eden Beşiktaş'ta şimdi ki hedef Arda Turan ...Siyah Beyazlılar , Barcelona'nın Türk oyuncusuArda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı.