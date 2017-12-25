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Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Türkiye'ye geri gelerek Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyordu.Dün akşam paylaşılan fotoğraflardan sonra bu iddialar kuvvetlenmeye başladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:05
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Türkiye'ye geri gelerek Beşiktaş forması giyeceği iddia ediliyordu.Dün akşam paylaşılan fotoğraflardan sonra bu iddialar kuvvetlenmeye başladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR 

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Transferde ilk bombayı patlatarak Vida'yı transfer eden Beşiktaş'ta şimdi ki hedef Arda Turan ...Siyah Beyazlılar , Barcelona'nın Türk oyuncusuArda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. 

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